Forbes: США всего одной субмариной срывает план подводного превосходства Москвы

В середине прошлого года ВМФ РФ вывел все субмарины Северного флота на патрулирование североатлантического региона. В 2020 году американцы направили в эту же часть Мирового океана одну из своих наиболее мощных подводных лодок – Seawolf, срывая тем самым превосходство подводных сил России, пишет журнал Forbes.



Москва потратила десятилетия на то, чтобы получить под контроль своих подлодок северную часть Атлантики – восемь российских субмарин, шесть из которых ядерные, рассредоточились по Баренцеву и Норвежским морям для отработки функции защиты акваторий и запуска межконтинентальных ракет атомными ракетоносцами. Вышедший в эти же воды американский «Морской волк» имеет задачи прорыва российской морской обороны в этом регионе.

Вывод российских субмарин в северную часть Атлантического океана год назад был связан с проведением операции «Гром» – двухмесячными учениями, в которых также было задействовано ракетное вооружение наземного и воздушного базирования. В этом году Seawolf стал ответом Вашингтона и НАТО на усиление активности подводного флота России.

«Подлодка Seawolf, введенная в эксплуатацию в 1997 году, быстрее и тише любой другой ударной субмарины в мире, и к тому же превосходит остальных по степени вооруженности«, – отмечают эксперты американского издания, говоря о срыве одной субмариной США планов подводного превосходства Москвы.

В августе 2020 года эта секретная американская субмарина проплыла подо льдами Северного Ледовитого океана и проследовала через развернутый в Норвежском море бастион российских подлодок. По мнению командующего американскими подводными силами вице-адмирала Дэрила Коудла, подобное скрытное появление «Морского волка» иллюстрирует возможности глобального охвата подводного флота Соединенных Штатов и его присутствия по всему миру для выполнения уникальных боевых задач.

Подводные лодки типа «Сивулф» стали американским ответом на советский проект 971 «Щука-Б». Субмарина имеет уникальные шумовые характеристики и вооружена 50 торпедами (или 50 ракетами «Томагавк»). Всего флот США располагает тремя подлодками этого типа.