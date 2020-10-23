Дипмиссия Израиля в Бахрейне: раскрыт секрет сроком в 11 лет



Израиль уже 11 лет имеет секретное посольство в столице Бахрейна Манаме, несмотря на то, что официальные дипломатические отношения были установлены только в этом месяце.

Об этом свидетельствует обнародованный в среду отчет Axios, основанный на беседах с источниками из обеих стран.

Идея создания секретной дипломатии возникла в 2007-2008 годах во время встреч с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бин Ахмад Аль Халифой и его тогдашним израильским коллегой Ципи Ливни. Принятию решения предшествовало закрытие израильской миссии в Катаре.

Тайная дипмиссия в Бахрейне работала все это время через подставную компанию, известною как Центр международного развития. Bahraini Records зарегистрировала фирму как учреждение, предоставляющее маркетинговые, рекламные и инвестиционные услуги, а на ее веб-сайте пояснялось, что она оказывает консалтинговые услуги западным партнерам. В 2013 году она изменила свое название, которое не разглашается из соображений безопасности.



Уточняется, что подставная фирма нанимала специфический тип сотрудников: израильских дипломатов с двойным гражданством. В 2018 году компания назначила нового генерального директора – гражданина США. Недавно его заменил другой израильский дипломат с двойным гражданством. У всех представителей дипмиссии были прикрытия, подкрепленные профилями в популярной деловой и сетевой платформе социальных сетей LinkedIn.

Официальные лица в Израиле заявили, что секретная миссия действительно способствовала сотням деловых сделок, заключенных в Бахрейне. Она также служила секретным каналом связи для израильского правительства.

https://grimnir74.livejournal.com/13055636.html