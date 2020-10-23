Бразилия строит первую атомную подводную лодку

Бразильский Экспериментальный центр Арамар в Иперо штата Сан-Паулу приступил к сборке прототипа ядерного реактора для перспективной атомной подводной лодки проекта PROSUB. Согласно сообщению министерства обороны Бразилии, сборка реактора и всех сопутствующих агрегатов, ходовые электромоторы, ведется в корпусе, имитирующем реакторный отсек перспективной подводной лодки. В этом корпусе все системы будут проходить испытания.

Бразилия занимается разработкой собственной атомной подводной лодки с 2008 года. Строительство корабля, получившего имя «Алваро Алберто», ведется с 2018 года. Конструктивно проект основан на французских дизель-электрических подводных лодках проекта «Скорпен». Четыре таких увеличенного размера Бразилия приобрела у Франции в 2009 году. Они строятся на бразильских верфях. Кроме того, по соглашению, Франция передала Бразилии все технологии, связанные с проектом.

По проекту, подводная лодка PROSUB будет многоцелевой. Ее водоизмещение составит 6 тысяч тонн при длине 100 метров и ширине 9,8 метра. Корабль получит ядерный реактор мощностью 48 мегаватт. Корабль сможет развивать скорость полного хода 25 узлов (около 46 километров в час) и погружаться на глубину до 350 метров. Подводная лодка будет вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, а также противокорабельными и крылатыми ракетами.

Спуск подводной лодки «Алваро Алберто» на воду изначально планировался на 2023 год, но затем его перенесли на 2025-й, а позднее — на 2030 год. Действующий план предусматривает включение корабля в состав флота Бразилии в 2032 году. «Алваро Алберто» станет первой атомной подводной лодкой в составе бразильского флота.

https://nplus1.ru/news/2020/10/23/prosub