Байден пообещал покончить с нефтяным бумом в США и перейти на другие источники энергии

Кандидат демократов в президенты США Джозеф Байден выступил за постепенный перевод энергетической отрасли страны на возобновляемые источники. Эту позицию Байден изложил, выступая в четверг в заключительном раунде теледебатов со своим главным соперником республиканцем Дональдом Трампом в Нэшвилле (штат Теннесси). Трансляцию вели ведущие американские телеканалы.

Трамп в очередной раз озвучил свою точку зрения о том, что воплощение в жизнь предвыборной программы в области экологии кандидата в президенты от демократов чревата превращением США в страну третьего мира. «Да, я осуществлю переход от нефтяной индустрии. С годами», — заявил Байден, отвечая на вопрос республиканца о реальной готовности отказаться от нефтегазового сектора в пользу эксплуатации возобновляемых источников энергии.

«Нефтяная индустрия существенно загрязняет [почву, воду и атмосферу] и <…> должна быть заменена со временем возобновляемыми источниками энергии. И я бы перестал предоставлять нефтянке федеральные субсидии», — сказал демократ, задавшись вопросом, почему администрация Трампа не субсидирует солнечную энергетику. Хозяин Белого дома опроверг последнее утверждение оппонента.

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better). Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и так называемой чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса. В середине июля агентство Блумберг сообщало, что Байден ставит цель перевести США полностью на чистые источники энергии к 2035 году, для этого он предлагает привлечь 2 трлн долларов инвестиций в течение четырех лет.