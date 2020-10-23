«  
  »

Американскую вакцину от коронавируса создал израильтянин

Медицинским директором компании Moderna, которая первой начала испытания вакцины против коронавируса, и близка к завершающей стадии, оказался бывший израильтянин Таль Закс.

Moderna — частная компания, которая существует на рынке 10 лет и последние годы была занята разработкой вакцины от рака. С января 2020 года компания начала работать над вакциной от COVID-19, а в марте и апреле стало ясно, что все придется делать очень быстро.

Таль Закс, один из руководителей компании, закончил в Израиле университет Бен-Гурион и продолжил учебу в Пенсильванском университете. Когда он получил предложение работать в стартапе Moderna, идея ему понравилась. Компания разрабатывает вакцины на основе РНК-белков, которые проникают в клетку и приносят в нее желаемые вещества.

В своем интервью Globes доктор Закс сообщил, что вакцина его фирмы по некоторым параметрам лучше вакцины Pfizer, которая использует ту же технологию, потому что вакцину Moderna можно хранить в обычном холодильнике в течение недели, что позволяет использовать существующие цепочки распространения вакцин. Другие вакцины необходимо хранить и перевозить в специальных контейнерах при температуре минус 20 градусов.

После начала эпидемии коронавируса Таль Закс продал свои акции компании за 50 миллионов долларов и теперь стал очень богатым человеком. В Израиль он пока возвращаться не собирается, считая, что в США он может реализоваться как ученый более эффективно.

Источник: israelinfo

23 октября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  