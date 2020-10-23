Американскую вакцину от коронавируса создал израильтянин

Таль Закс, один из руководителей компании, закончил в Израиле университет Бен-Гурион и продолжил учебу в Пенсильванском университете. Когда он получил предложение работать в стартапе Moderna, идея ему понравилась. Компания разрабатывает вакцины на основе РНК-белков, которые проникают в клетку и приносят в нее желаемые вещества.

В своем интервью Globes доктор Закс сообщил, что вакцина его фирмы по некоторым параметрам лучше вакцины Pfizer, которая использует ту же технологию, потому что вакцину Moderna можно хранить в обычном холодильнике в течение недели, что позволяет использовать существующие цепочки распространения вакцин. Другие вакцины необходимо хранить и перевозить в специальных контейнерах при температуре минус 20 градусов.

После начала эпидемии коронавируса Таль Закс продал свои акции компании за 50 миллионов долларов и теперь стал очень богатым человеком. В Израиль он пока возвращаться не собирается, считая, что в США он может реализоваться как ученый более эффективно.

Источник: israelinfo