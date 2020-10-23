Актриса «Гарри Поттера» Джесси Кейв родила третьего ребенка

Британская актриса, стендап-комик и художница Джесси Кейв, наиболее известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, поделилась с подписчиками радостной новостью.

Телезвезда в третий раз стала мамой.

О рождении сына 33-летняя Кейв сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав фото из роддома. На снимке актриса кормит малыша грудью. В описании к трогательному кадру Джесси объявила, что назвала мальчика Абрахамом Бенджамином.

Также знаменитость поделилась впечатлениями о третьих родах. Наш мальчик родился рано утром вчера, всего через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремальный, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности! Это был совершенно другой опыт по сравнению с моими первыми двумя рождениями… гораздо более скромным, ужасающим и неподвластным мне. Сейчас мы находимся в отделении новорожденных, но он сильный мальчик, и сейчас это самое безопасное место для него“, — написала Джесси Кейв.