Актер Мэттью Макконахи рассказал, что его отец любил ломать маме пальцы

Джеймс Дональд Макконахи, отец голливудского актера Мэттью Макконахи, ломал пальцы его матери Мэри во время многочисленных ссор в их семье. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на мемуары актера под названием Greenlights («Зеленые огни»), опубликованные 20 октября.

Макконахи рассказал, что его жестокий отец четыре раза ломал средний палец матери. В качестве доказательства актер опубликовал в мемуарах изображение ее кривых пальцев.

Звезда сериала «Настоящий детектив» отметил, что отношения его родителей были токсичными. Родители актера разводились и вновь женились трижды.

Ссоры в семье актера были обыденным делом. Однажды его отец устроил скандал, потому что его мать вовремя не предложила ему добавку. Джеймс Макконахи опрокинул обеденный стол и намеревался ударить жену, которая собиралась вызвать полицию.

Актер вспомнил, что родители тогда в порыве гнева бегали друг за другом. У отца в руках была стеклянная бутылка кетчупа, а у матери 12-дюймовый поварской нож.

Ранее Мэттью Макконахи рассказал, что его растлили в подростковом возрасте. Актера впервые вынудили заняться сексом, когда ему было 15 лет.