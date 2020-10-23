а переезд в Италию начнут приплачивать

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенной в регионе Абруццо на юге страны, начнут выдавать по 44 тысячи евро (почти 4 миллиона рублей) гражданам, согласным поселиться на ее территории. Об этом сообщает CNBC.

Специальный грант предназначен готовым на переезд людям в возрасте от 18 до 40 лет. Они должны будут жить в Санто-Стефано на протяжении пяти лет. Местная администрация согласна приплачивать гостям, чтобы привлечь в коммуну молодежь. В настоящее время численность населения Санто-Стефано составляет всего 115 человек, из них больше трети старше 65 лет. Всего 13 местных жителей младше 20 лет.

По условиям программы, переселенцы будут получать по восемь тысяч евро в течение трех лет. Кроме того, им выдадут по 20 тысяч евро на развитие бизнеса и предоставят съемное жилье по символическим ставкам. Участники программы могут быть негражданами Европейского союза, но обязаны получить статус долгосрочного резидента ЕС. Заявки на участие принимаются до 15 ноября текущего года.