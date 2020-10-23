63-летняяМелани Гриффит опубликовала смелое фото в нижнем белье

Бывшая супруга Антонио Бандераса опубликовала откровенный снимок и произвела фурор. Мелани Гриффит позировала в розовом бельевом комплекте и нюдовых туфлях-лодочках с пряжками, сидя на краю ванной.

Актриса надела бюстгальтер розового цвета и высокие трусы от KiT Undergarments, пытаясь собрать деньги для Фонда исследования рака груди, о чем и написала в подписи под снимками.

«Я присоединяюсь к @kitundergarments в розовом в честь месяца осведомленности о раке груди. На мне классический бюстгальтер-деми розового цвета (размер 32DD) и трусы с высокой талией розового цвета (размер 2). @kitundergarments сотрудничает с @wcrfcure и будет жертвовать процент от продаж весь октябрь. Если вы сможете сделать репост, они пожертвуют еще 1 доллар! Обязательно отметьте их @kitundergarments и @wcrfcure И, кстати, они супер сексуальные и такие удобные», — написала под постом Гриффит.

Звезда спрятала свои платиновые светлые волосы под полотенцем и присела поперек ванны, чтобы сделать снимок, которым поделились со своими 513000 подписчиками в Instagram. Получилось достаточно смело. Кстати, иногда Мелани попадает под прицел папарацци в купальнике.