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Звезда реалити-шоу пожаловалась на убивающую ее грудь

Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex Джемма Коллинз (Gemma Collins) решила сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от проблем с грудью. По словам женщины, слишком тяжелый бюст убивает ее, пишет The Mirror.

Грудь 39-летней Коллинз весит около 12 килограммов. Из-за этого женщина жалуется на серьезные проблемы со спиной: ей приходится трижды в день делать массаж. Телезвезда уже обратилась к пластическому хирургу. Она попросила врача уменьшить грудь в размерах, а также подтянуть ее.

«В течение 39 лет моя грудь была большой частью меня. Но дальше будет по-другому», — заявила Коллинз. В качестве примера идеальной груди она вспомнила бюсты Дженифер Лопес и Мадонны.

22 октября, 2020 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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