Знаменитая Анна Винтур рассталась с мужем Шелби Брайаном после 16 лет брака

Как сообщает портал Page Six, 70-летняя Анна Винтур рассталась со своим 74-летним супругом Шелби Брайаном после 16 лет брака. По информации издания, разлад в отношениях пары случился, когда выяснилось, что Брайан задолжал государству более миллиона долларов налогов. На публике супругов тоже давно не видели вместе. Но теперь, как сообщат издание, они расстались окончательно.

Что стало причиной разрыва, неизвестно, однако ходили слухи, что предприниматель вернулся к своей бывшей супруге Кэтрин Брайан, чей муж умер в 2015 году. Источники тем не менее утверждают, что бывшие супруги не сошлись вновь — у них есть общие дети и они находятся в хороших отношениях, но не более того.

В феврале главного редактора американского Vogue видели на ужине вместе с британским актером Биллом Найи. Винтур при этом, по словам инсайдеров, светилась от счастья.

Роман Анны Винтур и Шелби Брайана начался в 1999 году. При этом оба они тогда состояли в браках, но в результате порвали со своими супругами. Свадьбу, которая прошла в частном порядке, они сыграли в 2004 году.

Для Анны Винтур этот брак был вторым — от первого мужа Дэвида Шаффера у нее есть двое детей: 35-летний Чарли и 33-летняя Кэтрин.