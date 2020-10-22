Захвативший заложников в Грузии уехал в неизвестном направлении

В Зугдиди захвативший заложников в «Банке Грузии» покинул территорию на полицейской машине, сообщает «Эхо Кавказа».

Грузинские телеканалы в прямом эфире показали, как человек в камуфляже с поднятой рукой, в которой, предположительно, была граната, выходит из здания банка, под прикрытием двоих связанных веревкой мужчин. Позади находился еще один заложник, который нёс рюкзак, предположительно, с деньгами. По неподтверждённым данным, это был глава краевой полиции. Какую сумму получил злоумышленник, не сообщается. Он требовал полмиллиона долларов. Автомобиль скрылся в неизвестном направлении.

Позднее стало известно, что налётчик получил сумку с 500 тысячами долларов и только после проверки денег решил покинуть здание. Сев в заранее приготовленную для него машину, злоумышленник уехал в сторону горных районов региона Самегрело и через час, высадив всех трёх заложников на дороге, скрылся в лесу с сумкой денег.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статьям «грабеж», «незаконное хранение оружия» и «пытка». Последняя статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

21 октября вооруженный человек в камуфляже и маске ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди. Более семи часов он удерживал внутри посетителей и сотрудников банка — всего более 40 человек.

Помимо денег злоумышленник требовал вертолет либо возможность безопасного отхода на автобусе вместе с заложниками.