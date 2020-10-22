В Новом фильме «Борат-2» настоящий Руди Джулиани снимает штаны перед девушкой

В Новом фильме «Борат-2» настоящий Руди Джулиани снимает штаны перед девушкой. Как оказалось сцена, где адвокат Трампа расстегивает штаны в номере на кровати была снята с настоящим Руди Джулиани, адвокатом Трампа. Сам адвокат уже не отрицает сцену, но пишет, что его «специально подловили» и он жалеет, что давал интервью актеру, сыгравшему Бората, пишет журнал «Роллинг Стоун».

По сюжету фильма в сцене, где Джулиани лежа на постели заправляет штаны, он делает это перед «дочкой» Бората, после чего с криками «эй, ей 15», врывается сам Борат.

В этом эпизоде «дочь» ​​Тутар идет «под прикрытием» в качестве интервьюера для программы новостей правого толка и намеренно кокетничает с Джулиани, который флиртует в ответ, задавая вопросы о пандемии коронавируса. После интервью Тутар приглашает Джулиани выпить в ее гостиничном номере. Скрытые камеры, установленные в комнате, фиксируют, как Джулиани похлопывает Тутар по спине, когда она убирает его микрофон. Затем Джулиани ложится, сует руку в штаны и, кажется, начинает трогать себя.

После встречи в спальне в комнату врывается Борат в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15! Она слишком стара для тебя! » и вместо этого предложил себя Джулиани. Джулиани резко выходит из комнаты. (В фильме нет никаких предположений, что Джулиани верил или был убежден, что персонаж был несовершеннолетним. Сообщается, что Бакаловой около 20 лет.)

Хотя до сих пор подробности были неизвестны, появились новости о том, что барон Коэн пытался разыграть Джулиани еще в июле. Как сообщается, после инцидента Джулиани позвонил в полицию Нью-Йорка и сказал The New York Post, что женщина-интервьюер задала ему несколько вопросов о пандемии, после чего: «Вбегает этот парень в сумасшедшей одежде, что бы я сказал. была розовая одежда для трансгендеров. Это было розовое бикини с кружевом, под полупрозрачным сетчатым верхом, это выглядело абсурдно. У него была борода, голые ноги, и я бы не назвал его отвлекающе привлекательным ».

Джулиани ничего не сказал в Post о том, что его пригласили в комнату для интервьюера или что он остался с ней наедине.