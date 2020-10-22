В Италии — новый коронавирусный «рекорд»

Очередной рекордный прирост зараженных коронавирусом зафиксирован в Италии на гребне второй волны пандемии.

По данным Минздрава страны, за сутки выявили 15 199 человек. Это значительный скачок даже по сравнению с предыдущим максимумом 11 705, установленным 18 октября.

Эти показатели вдвое превышают весенние рекорды, когда Италия была очагом пандемии в Европе. Максимальное число зараженных тогда составляло 6 557 пациентов (21 марта).

За последние сутки скончались 127 человек (накануне было 89), уровень смертности значительно снизился по сравнению с весной.

Общее число случаев коронавируса в Италии достигло 449 648, число жертв — 36 832.

Максимальный прирост зараженных зафиксировали также в Сербии, Боснии и Герцеговине (БиГ) и Хорватии.