В Антарктиде зафиксирована первая в истории тепловая волна

Участники Австралийской антарктической программы, проживающие на базе Case в Восточной Антарктиде зафиксировали и описали первую в истории полномасштабную тепловую волну на этом континенте. Она пришла в последних числах января и успела настолько прогреть полярный воздух, что уже в начале февраля здесь был зафиксирован абсолютный температурный рекорд. 18,3 °C – это на целых полградуса выше прошлого рекорда от 2015 года.

Под тепловой волной в данном случае ученые подразумевают период длительностью от трех суток, когда и температурный максимум, и минимум превышают значения измерений прошлых лет. На станции Case хранятся данные замеров температуры за 31 год, и за все эти годы в начале весны она обычно колеблется около нуля. Однако 23 января 2020 года термометр показал 7,5 °C, а на следующий день целых 9,2 °C. Минимальное значение также выросло до 2,5 °C.

Ученых весьма тревожат такие аномалии – и не только потому, что лишнее тепло ускоряет таяние ледников. Большая часть сухопутной антарктической жизни в виде мхов, лишайников, микробов и беспозвоночных, сосредоточена вокруг небольших оазисов, образующихся из талой воды. Если на континенте образуется ее избыток, это наверняка спровоцирует чрезмерный рост флоры и фауны. При этом большие объемы воды могут создать затопления с неизвестными последствиями, а если весь лед растает до лета, оазисы, наоборот, просто пересохнут.