Умерла 101-летняя актриса, ставшая прототипом Белоснежки

Известная актриса и танцовщица Мардж Чэмпион умерла в возрасте 101 года. Грустную новость сообщили в издании The New York Times со ссылкой на сына знаменитости. Точный диагноз и причина смерти пока не сообщаются.

Мардж была звездой золотого века Голливуда, выступала на Бродвее. В 1950-х годах она сотрудничала со студией MGM и снялась в фильмах «Плавучий театр», «Все мое — твое» и «Это выглядит красиво».

Будучи дочерью учителя по танцам, Мардж с трех лет начала заниматься хореографией, а в 12 лет она уже сама преподавала балет в школе своего отца.

Мардж ЧэмпионВ 1937 году она вышла замуж за художника-мультипликатора Артура Бэббитта, который тогда принимал участие в работе над мультфильмом студии Walt Disney «Белоснежка и семь гномов». Грацию своей супруги он решил увековечить — именно с Мардж были срисованы движения для танцев Белоснежки. Позднее она также позировала при создании Голубой Феи из «Пиноккио» 1940 года.

У нее есть премия «Эмми» в номинации «Лучший хореографический номер» за фильм «Королева зала звездной пыли». В 2001 году, когда ей было уже 82 года, она в последний раз появилась на бродвейской сцене в мюзикле «Безумства», после чего сообщила о завершении карьеры.

Чэмпион также входила в состав комитета американской высшей театральной награды «Тони».