«  
  »

Турция не исключила отправки военных в Карабах

Турция готова помочь Азербайджану воевать в Нагорном Карабахе, если из Баку поступит такая просьба. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай интервью телеканалу CNN Turk.

В частности, Анкара не исключает отправки своих военных в Карабах для урегулирования конфликта.

По словам Октая, готовность к решительным действиям выражал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш президент заявил об этом с первого дня нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Турция не колеблется, наш президент не колеблется в этом вопросе», — заявил вице-президент.

22 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  