Турция не исключила отправки военных в Карабах

Турция готова помочь Азербайджану воевать в Нагорном Карабахе, если из Баку поступит такая просьба. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай интервью телеканалу CNN Turk.

В частности, Анкара не исключает отправки своих военных в Карабах для урегулирования конфликта.

По словам Октая, готовность к решительным действиям выражал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш президент заявил об этом с первого дня нового обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Турция не колеблется, наш президент не колеблется в этом вопросе», — заявил вице-президент.