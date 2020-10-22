Турция арестовала российских шпионов и грозит пересмотреть контракты с «Газпромом»

Уже напряженные отношения России и Турции рискует омрачить еще и шпионский скандал. Турецкие спецслужбы задержали заместителя управляющего директора и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz — крупного покупателя российского газа, который до 2018 года находился в собственности «Газпрома».Эмель Озтюрк и ее подчиненные подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает Daily Sabah, они были пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании. Расследование ведут Национальная разведка Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения.

Озтюрк, как считает следствие, как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в «миллиарды долларов».

Иностранной компанией, в интересах которой действовала Озтюрк, является «Газпром», сообщает Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, российской монополии передавались данные о газовом месторождении, открытом Турцией в Черном море, а также цифры по потокам газа и его стоимости.

Шпионский скандал угрожает переговорам по продлению контрактов на поставки российского газа в Турцию, говорят источники ICIS.

В 2021 году истекает срока договоров на 7,75 млрд кубометров в год, и возможность их пролонгации уже под вопросом из-за конфликтов Москвы и Анкары в Сирии, Ливии, к которым добавилась война в Нагорном Карабахе.

Для Bosphorus Gaz расследование может закончиться отзывом лицензии, не исключает один из участников турецкого газового рынка. У компании есть контракты на импорт 4 млрд кубометров российского газа ежегодно. Один из них — на 0,75 млрд кубов — истекает в 2021 году.

Кроме того, «Газпрому» предстоит договориться о продлении поставок крупнейшему государственному импортеру BOTAS. Один контракт с компанией истекает в 2021 году (на 4 млрд кубометров), а другой — в 2028м (на 16 млрд кубов).

Летом, напомним, Турция практически полностью отказалась от российского газа. Поставки на некогда второй крупнейший рынок после Германии оказались в режиме свободного падения с зимы: в январе это было 2,254 млрд кубометров, в феврале — 1,119 млрд, в марте — 0,394 млрд, в апреле — 0,473 млрд, в мае — 0,342 млрд, а в июне — всего 0,002 млрд.

В июле и августе прокачка возобновились, однако ее объем существенно ниже прошлогоднего — около 0,8 млрд кубометров.

Российский газ Турция заменяет сырьем из Азербайджана, который с марта удерживает статус крупнейшего поставщика в страну.

По итогам прошлого года поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз выросли на 27%, и Анкара намерена продолжать их наращивать, заявил в августе турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.