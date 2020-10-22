Строили стену нашли туннель: на границе с Газой уничтожен террористический тоннель

19.10.20, между 09:05 и 11:05 утра было опубликовано, что командование территориальной дивизии Газы запретило фермерам и их работникам выходить на поля около границы с Сектором Газы из-за опасений снайперской стрельбы. АОИ установила КПП около границы и блокирован проезд по дорогам, которые могут простреливаться с территории Сектора Газы. Местным жителям было направлено предупреждение с просьбой не приближаться к границе. Далее сообщалось о переброске значительных сил АОИ к границе в связи с неким «событием в области безопасности». И наконец появилось сообщение: АОИ проводит некие инженерные работы вблизи границы. Нет угрозе тылу и нет специальных указаний жителям приграничных н/п.

Вечером, примерно в 22:55 пресс-служба АОИ сообщила, что после оценки ситуации было принято решение о возобновлении сельскохозяйственных работ вдоль границы с Газой, за исключением отдельных участков. В сообщении отмечается, что нет опасности для жителей приграничных районов и нет никаких особых распоряжений для населения. СМИ в Секторе Газы в течение дня сообщали, что израильские военные обнаружили туннель террористов, ведущий на территорию Израиля. Однако пресс-служба АОИ эту информацию опровергла.

Сегодня, 20.10.20, около 16:25 было опубликовано, что министр обороны Бени Ганц и НГШ генерал-лейтенант Авив Кохави посетили дивизию Газа. Ганц заявил, что АОИ и другие силы безопасности делают всё возможное для безопасности местных жителей, «спите покойно».