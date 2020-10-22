Строили стену нашли туннель: на границе с Газой уничтожен террористический тоннель

19.10.20, между 09:05 и 11:05 утра было опубликовано, что командование территориальной дивизии Газы запретило фермерам и их работникам выходить на поля около границы с Сектором Газы из-за опасений снайперской стрельбы. АОИ установила КПП около границы и блокирован проезд по дорогам, которые могут простреливаться с территории Сектора Газы. Местным жителям было направлено предупреждение с просьбой не приближаться к границе. Далее сообщалось о переброске значительных сил АОИ к границе в связи с неким «событием в области безопасности». И наконец появилось сообщение: АОИ проводит некие инженерные работы вблизи границы. Нет угрозе тылу и нет специальных указаний жителям приграничных н/п.
Вечером, примерно в 22:55 пресс-служба АОИ сообщила, что после оценки ситуации было принято решение о возобновлении сельскохозяйственных работ вдоль границы с Газой, за исключением отдельных участков. В сообщении отмечается, что нет опасности для жителей приграничных районов и нет никаких особых распоряжений для населения. СМИ в Секторе Газы в течение дня сообщали, что израильские военные обнаружили туннель террористов, ведущий на территорию Израиля. Однако пресс-служба АОИ эту информацию опровергла.
Сегодня, 20.10.20, около 16:25 было опубликовано, что министр обороны Бени Ганц и НГШ генерал-лейтенант Авив Кохави посетили дивизию Газа. Ганц заявил, что АОИ и другие силы безопасности делают всё возможное для безопасности местных жителей, «спите покойно».
И, наконец, ровно в 19:00 пресс-служба АОИ сообщила: обнаружен туннель террористов, ведущий из Сектора Газы на территорию Израиля. Туннель был построен со стороны Хан-Юниса на юге Сектора в сторон израильского киббуца Кисуфим, глубина его залегания – несколько десятков метров. Туннель был облицован бетоном. Туннель пересёк линию границы, на десятки метров уходил вглубь израильской территории, но не выходил за пределы подземного заградительного сооружения («hа-Михшоль hа-Тат-Каркаи»), призванного защитить Израиль от «подземного» вторжения и не имел выхода на поверхность с израильской стороны. Т.е. на момент обнаружения не представлял опасности для жителей израильских населённых пунктов в приграничной зоне.
Указывается, что туннель был обнаружен благодаря электронным средствам слежения, которыми оснащено подземное заградительное сооружение, строительство которого велось несколько последних лет и которое сейчас находится на завершающей стадии (должно завершиться в марте 2021 г.). Сегодня инженерные части занимались вскрытием туннеля. Также опубликовано, что туннель практически достиг подземной преграды, но по-видимому ещё не касался её.
Пока АОИ не знает, какая террористическая организация строила туннель. В любом случае ответственность лежит на ХАМАС, контролирующем Сектора Газа с 2007 г.
Один из туннелей, обнаруженных в прошлом.
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