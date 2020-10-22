«Самый смешной фильм года»: что пишут критики о «Борате 2»

Саша Барон Коэн в образе Бората вновь остроумно издевается над людьми — и даже ловит одного политика на педофилии.
Вместо Джонни, впрочем, в клетке оказывается дочь Бората Тутар, мечтающая жить в Америке в подчинении какого-нибудь богатого политика. Раз обезьяны нет, отец решает выдать Майку Пенсу её.
Критики уже посмотрели фильм и, в целом, хвалят его. Многие называют второго «Бората» лучшим, что делал Саша Барон Коэн, пока другие несколько недовольны вторичностью картины. На момент написания материала у фильма рейтинг 67 на Metacritic и 83% на Rotten Tomatoes.
По словам прессы, Барон Коэн изящно обходит ограничения формата мокьюментари. Очевидно, что после успеха первого «Бората» его персонажа многие знают, и потому кого-то им разыгрывать довольно сложно. Так что по сюжету Борат маскируется в других людей, чтобы лишний раз не привлекать внимания.
При этом если в первой части объекты его розыгрышей были разными, в сиквеле Барон Коэн в основном сконцентрирован на республиканцах и сторонниках Трампа. С помощью своих пранков он обличает их ксенофобию, а в одном раскрывает педофилию одного из важных американских политиков. К нему после фильма у многих явно появятся вопросы.
Некоторые критики, впрочем, считают, что второй «Борат» шокирует далеко не так сильно, как первый фильм. И что политика картине только мешает.
Журналисты отмечают, что Сашу Барона Коэна не подвёл выбор момента, когда делать нового «Бората». В картине он осмысляет и пандемию Covid-19, и, разумеется, сложное политическое положение, в котором оказалась страна. Он шутит над людьми, верящими в конспирологические теории о том, что коронавирус нереален, и над теми, например, кто отрицает Холокост.
При этом во втором «Борате», пишут критики, большинство пранков связаны между собой в общий полноценный сюжет. Через весь фильм тут проходит история отношений героя с его дочерью, которую сыграла болгарская актриса Мария Бакалова. Что удивительно, в розыгрышах она показывает себя не хуже, чем Барон Коэн и образует с ним очень органичный дуэт.
В целом, критики называют второго «Бората» крайне удачным сиквелом — Саше Барону Коэну удалось развить идеи оригинала и сделать куда более цельное и последовательное кино. Да, в этот раз его шутки направлены в одну и ту же сторону — а не как в сериале «Кто есть Америка?», где он смеялся и над республиканцами, и над демократами — но, видимо, к тому располагает время.
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