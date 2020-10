Самая завораживающая история любви отца, парализованного сына и женщины его мечты Представитель США провел с Венесуэлой тайные переговоры об уходе Мадуро » «Самый смешной фильм года»: что пишут критики о «Борате 2» Саша Барон Коэн в образе Бората вновь остроумно издевается над людьми — и даже ловит одного политика на педофилии. 23 октября на Amazon Prime выйдет сиквел «Бората» — эксцентричного мокьюментари о глуповатом казахском журналисте, который отправляется в Америку снимать документальное кино. Во второй части правительство Казахстана, которое упрятала героя в ГУЛАГ после выхода первого фильма, отправляет его за океан с целью подарить обезьяну Джонни, «главную порнозвезду страны», вице-президенту США Майку Пенсу. Вместо Джонни, впрочем, в клетке оказывается дочь Бората Тутар, мечтающая жить в Америке в подчинении какого-нибудь богатого политика. Раз обезьяны нет, отец решает выдать Майку Пенсу её. Критики уже посмотрели фильм и, в целом, хвалят его. Многие называют второго «Бората» лучшим, что делал Саша Барон Коэн, пока другие несколько недовольны вторичностью картины. На момент написания материала у фильма рейтинг 67 на Metacritic и 83% на Rotten Tomatoes. По словам прессы, Барон Коэн изящно обходит ограничения формата мокьюментари. Очевидно, что после успеха первого «Бората» его персонажа многие знают, и потому кого-то им разыгрывать довольно сложно. Так что по сюжету Борат маскируется в других людей, чтобы лишний раз не привлекать внимания. При этом если в первой части объекты его розыгрышей были разными, в сиквеле Барон Коэн в основном сконцентрирован на республиканцах и сторонниках Трампа. С помощью своих пранков он обличает их ксенофобию, а в одном раскрывает педофилию одного из важных американских политиков. К нему после фильма у многих явно появятся вопросы. Издевательства над некоторыми людьми в «Борате 2» куда более продуманные, чем те пранки, что Борат разыгрывал в первой картине. Итан Андертон SlashFilm Совмещая активизм с развлекательностью, лучший на данный момент фильм Барона Коэна показывает нам новые причины бояться мира. А также разрешение над этим миром смеяться. Эрик Кон IndieWire Некоторые критики, впрочем, считают, что второй «Борат» шокирует далеко не так сильно, как первый фильм. И что политика картине только мешает. Барон Коэн возродил своё ужасающее творение для повторного круга, и шок от новизны пропал. Как и любой шок в принципе. Питер Бредшоу The Guardian Если в прошлом фильме Коэном руководило любопытство, теперь цель, видимо, в том, чтобы показать людям то, что мы и так знаем. Девика Гириш New York Times Если Саша Барон Коэн собирается надеть латексный грим с париком и говорить глупыми акцентами, то, может, ему стоит найти новый способ показать нам свою рефлексию. И заставить нас смотреть, а не просто смеяться над глупостью наших соседей. Джон ДеФор The Hollywood Reporter Журналисты отмечают, что Сашу Барона Коэна не подвёл выбор момента, когда делать нового «Бората». В картине он осмысляет и пандемию Covid-19, и, разумеется, сложное политическое положение, в котором оказалась страна. Он шутит над людьми, верящими в конспирологические теории о том, что коронавирус нереален, и над теми, например, кто отрицает Холокост. Здесь есть действительно смешные шутки на тему антисемитизма и отрицания Холокоста в интернете. Питер Бредшоу The Guardian Вы удивитесь, как люди позволяют [Борату] отпускать невероятно неуместные и оскорбительные ремарки. Вы удивитесь ещё больше, когда люди начнут с ними соглашаться. Итан Андертон SlashFilm Время располагало к новому «Борату», и Барон Коэн поймал свой момент с хитрой, опасной сатирой, замаскированной под глуповатую комедию. Эрик Кон IndieWire При этом во втором «Борате», пишут критики, большинство пранков связаны между собой в общий полноценный сюжет. Через весь фильм тут проходит история отношений героя с его дочерью, которую сыграла болгарская актриса Мария Бакалова. Что удивительно, в розыгрышах она показывает себя не хуже, чем Барон Коэн и образует с ним очень органичный дуэт. В большей степени, чем первый фильм, «Борат 2» предлагает последовательный, полноценный полнометражный нарратив, наполненный безумными, неожиданными сценами. Питер Дебрюж Variety И хотя пара гэгов немного неестественно вписаны в нарратив, большинство пранков соединены абсолютно незаметно, даже лучше, чем в первом «Борате». Итан Андертон SlashFilm [Мария Бакалова] разыгрывает свои пранки с таким анархическим ликованием, что кажется, будто Барон Коэн сам её изобрёл в лаборатории. Эрик Кон Indiewire В целом, критики называют второго «Бората» крайне удачным сиквелом — Саше Барону Коэну удалось развить идеи оригинала и сделать куда более цельное и последовательное кино. Да, в этот раз его шутки направлены в одну и ту же сторону — а не как в сериале «Кто есть Америка?», где он смеялся и над республиканцами, и над демократами — но, видимо, к тому располагает время. Ничего, что делал актёр со времён «Бората», не имело такого же эффекта, и огромное облегчение, что сиквел оказался не ленивым продолжением, а пародией стой же сильной, как оригинал. Питер Дебрюж Variety Без преувеличения самый смешной фильм 2020-го. Не то чтобы это было сложно в год, когда почти нет комедий, но даже в иной год, переполненный смешными фильмами, этот сиквел был бы в топе. Итан Андертон SlashFilm Особенный гений Барона Коэна в том, что он инстинктивно понимает, как держать зеркало — кривое зеркало, показывающее именно то, что нам необходимо увидеть. 