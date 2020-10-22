Революционный ударный беспилотник прошел первые испытания в США

Перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman, разрабатываемый подразделением авиастроительного концерна Boeing, совершил первые низкоскоростные пробежки по аэродрому. Согласно сообщению концерна, во время пробежек аппарат разгонялся до 26 километров в час.

Пробежки выполняются в рамках подготовки новых летательных аппаратов к летным испытаниям. Они позволяют провести первоначальную проверку работы основных систем: топливной, тормозной, управления, двигателей и других. После их успешного прохождения аппарат допускается к первому полету.

Во время первых низкоскоростных пробежек Loyal Wingman выполнил серию маневров. Специалисты проверили работу тормозов, системы управления двигателями и рулевую систему. Другие подробности о проведенных проверках не уточняются. Первый полет Loyal Wingman должен состоятся до конца 2020 года.

Loyal Wingman имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра. Аппарат выполнен по модульному принципу. Полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 3,7 тысячи километров, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения.