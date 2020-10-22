Психологи раскрыли секрет популярности антипрививочников

Движение антипрививочников крепнет из-за популярности блогеров, разделяющих убежденность в опасности вакцинации. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Росбалта» выразили психологи.

Так, Алла Колосова рассказала о влиянии «авторитета кумира», когда у подписчиков возникает желание подражать, ссылаться на чужую видимую экспертность.

«Уж у него-то денег много, значит, врачи хорошие, и если он не вакцинируется, то потому, что медики не рекомендуют», — привела в пример Колосова типичные рассуждения фанатов блогеров и селебрити.

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Как отметила клинический психолог Светлана Прощенко, причина популярности некоторых антипрививочников связана с тем, что они способны наладить коммуникацию с теми, кто стоит перед выбором: прививаться или нет.

«Блогеры доступны и понятны, в отличие от наших государственных учреждений, которые, во-первых, не очень технологично, неубедительно популяризируют информацию о вакцинации, а во-вторых, как правило, говорят на профессиональном языке, который очень сложно понять человеку», — добавила Прощенко.