Психологи раскрыли секрет популярности антипрививочников

Движение антипрививочников крепнет из-за популярности блогеров, разделяющих убежденность в опасности вакцинации. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Росбалта» выразили психологи.
Так, Алла Колосова рассказала о влиянии «авторитета кумира», когда у подписчиков возникает желание подражать, ссылаться на чужую видимую экспертность.
«Уж у него-то денег много, значит, врачи хорошие, и если он не вакцинируется, то потому, что медики не рекомендуют», — привела в пример Колосова типичные рассуждения фанатов блогеров и селебрити.
Как отметила клинический психолог Светлана Прощенко, причина популярности некоторых антипрививочников связана с тем, что они способны наладить коммуникацию с теми, кто стоит перед выбором: прививаться или нет.
«Блогеры доступны и понятны, в отличие от наших государственных учреждений, которые, во-первых, не очень технологично, неубедительно популяризируют информацию о вакцинации, а во-вторых, как правило, говорят на профессиональном языке, который очень сложно понять человеку», — добавила Прощенко.
Уже все знают, что т.н.з. «тест ПЦР»,на котором основана вся СМИ-раздуваемая лже/статистика жертв; — это наглая профанация поганой частной лавочки ВОЗ ё-нутого Гейтца. Неоднократно проверено и неопровержимо научно доказано, что этот псевдо тест даёт положительный результат у людей, зверей, растений и т.д; т.е. реагирует на все тысячи вирусов, существующих вне и внутри человека. Честные медики и юристы Европы собирают подписи для Международного Трибунала (см. выступление доктора Райнера Фулмича) над выродками, совершающими это чудовищное преступление против человечества ради своего мирового господства. Присоединяйтесь к нормальным людям, пока Ваши кровососы-уПравители, которых Вы никак не развешаете по столбам, не перетравили Вас, как тараканов и не заперли в конц.лагерь самоуничтожения: — улус масква и мутанты-«расияне» с перевывихнутыми мозгами тому наглядное свидетельство.