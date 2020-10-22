«  
  »

Папа римский Франциск высказался за легализацию однополых союзов

Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо» о нем самом, премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявил Франциск.

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.

22 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  