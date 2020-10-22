Папа римский Франциск высказался за легализацию однополых союзов

Папа римский Франциск выступил в поддержку легализации однополых союзов. Соответствующее заявление он сделал в документальном фильме «Франческо» о нем самом, премьера которого состоялась 21 октября на кинофестивале в Риме.

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявил Франциск.

Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, Франциск поддерживал легальное признание однополых союзов как альтернативу гей-бракам, против которых выступает католическая церковь. Однако с момента избрания папой в 2013 году до сих пор он не делал однозначных публичных заявлений на эту тему.