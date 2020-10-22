Оборонная компания «RAFAEL» разработала для ЦАХАЛа систему навигации не зависящую от GPS



Израильская оборонная компания «RAFAEL» разработала отказоустойчивую систему навигации для израильской армии. Поскольку прогресс не стоит на месте и GPS-навигацию уже возможно относительно легко заблокировать или ввести в заблуждение, ЦАХАЛ направил запрос в компанию «RAFAEL» для разработки системы навигации для бронетехники и военных дронов, которая будет устойчива к блокирующим сигналам противника.

Согласно сценариям военных аналитиков ЦАХАЛ, которые могут быть реализованы в следующей войне в Ливане, секторе Газа или где-либо еще, в первую очередь противник заглушит прием сигнала спутниковой навигационной системы (GPS) так, что будет невозможно принять сигнал с американских навигационных спутников или вести трансляцию на такой частоте, из-за чего компьютерная система будет отображать неверное местоположение объектов неприятеля.

Подобная потеря ориентации на местности может привести к очень тяжелым последствиям. Способность точно ориентироваться на поле боя важна как для точности атаки неприятельской цели и определения местоположения собственных войск, так и для быстрой эвакуации раненых.

Несколько лет назад «RAFAEL» получил запрос от ЦАХАЛ на разработку системы навигации без использования GPS для бронетехники, такой как танки и БТР, а также армейских джипов Hummer. Эта необходимость возникла после того, как в боевых операциях в Сирии ЦАХАЛ обнаружила способы глушения GPS с помощью помех. Разработка заказанной системы навигации была недавно завершена при финансовой поддержке Управления разработки вооружений Министерства обороны.

Система навигации была создана на основе систем компьютерного «зрения» и анализа изображений, разработанных «RAFAEL» для бомб и управляемых ракет. Эти системы способны идентифицировать цель с помощью видеокамеры и точно нацеливаться на объект.

Система, получившая название «Маръэ дерех», использует трехмерные фотографии местности, ранее полученные с беспилотников, спутников или дронов. Серия камер, установленных на боевой машине, сканирует окружающую среду, создает ее трехмерное изображение, а затем сравнивает его с трехмерным изображением, полученным сверху, для определения местоположения. Система может отправлять данные о своем местоположении другим отрядам и получать данные об их местоположении, так что координация действий военных может осуществляться даже без GPS.

Операционная система «RAFAEL» будет стоить несколько тысяч долларов за оборудование ею каждой единицы бронетехники и недавно она была продемонстрирована ряду иностранных армий, которые проявляют к ней большой интерес.

Сейчас ЦАХАЛ ожидает утверждения государственного бюджета, чтобы начать оснащение ею своих транспортных средств.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/90234