Новинки кино этой недели: стартуют мультфильмы, ужасы и великолепная драма

Когда холодает на улице, хочется искать дополнительное тепло в семье, в компании друзей, дома и, конечно же, в кино. На этой неделе с задачей согреть сердца зрителей попробует справиться троица великолепных актрис – Сьюзан Сарандон, Кейт Уинслет и Мия Васиковска, которые снялись в пронзительной драме о скоротечности жизни и о том, как важно сохранять теплые отношения с близкими. Также за тепло в прокате отвечают одно семейное фэнтези и два мультфильма. Фанатов ужасов также не оставят без свежих премьер. А для настоящих синефилов в столице состоится фестиваль «Киевская неделя критики».

Тихое сердце

Режиссер: Роджер Мишелл

В ролях: Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Рэйн Уилсон, Энсон Бун, Сэм Нил, Бекс Тейлор-Клаус, Линдси Дункан

Неизлечимо больная Лили, чтобы не лечь обузой на своих родных, решается закончить жизнь при помощи эвтаназии. Но перед тем, как вплотную заняться этим вопросом, она собирает в своем доме двух дочерей с их семьями, чтобы среди лета всем вместе отпраздновать внеочередное Рождество. Драматичный момент закономерно обостряет все неразрешенные конфликты – давние споры между дочерями, их невыясненные отношения с матерью. Пытаясь найти выход из этой ситуации, Лили начинает сомневаться в том, так ли она не нужна своим родным.

Чудо-детки: Непутевые волшебники

Режиссер: Тим Трагезер

В ролях: Соня Герхардт, Кристиан Беркель, Юлия Кошиц, Вальдемар Кобус, Аксель Штайн

В центре сюжета семейного фэнтези 13-летний вампир с необычной особенностью. Он совершенно не выносит вида крови. Тем не менее, ему приходится стать учеником академии магии для нечисти в волшебном городке Краильсфельден. Среди его одноклассников оказываются фея, которая из-за страха высоты не может летать, и оборотень с аллергией на шерсть. Между ними тут же завязывается дружба. Вместе им придется ради борьбы со злом преодолеть еще и свои собственные страхи.

Сын дьявола

Режиссер: Майкл Мелски

В ролях: Сюзанн Клеман, Аллан Хоук, Шелли Томпсон, Геза Ковач, Ли Дж. Кэмпбелл

Супруги музыкант Лиам и журналистка Рэй останавливаются в небольшой уединенной гостинице, где сорок лет назад находился приют и родильный дом для незамужних женщин. Ночью Рэй сталкивается с призраком убитой здесь матери. Эта встреча не дает ей покоя, и она начинает поиски страшной правды о судьбе женщин, оказавшихся в стенах приюта, и их детей.

Под наблюдением

Режиссер: Дэйв Франко

В ролях: Дэн Стивенс, Элисон Бри, Тоби Хасс, Шейла Ванд, Джовани Ридлер, Джереми Аллен Уайт

Две пары друзей снимают через сервис онлайн-аренды жилья роскошную виллу на берегу океана. Сначала все идет по плану, а потом одна из девушек находит скрытую камеру наблюдения за происходящим в доме. Вилла оказывается напичкана оборудованием для слежки за гостями, а друзья обнаруживают, что участвуют в какой-то извращенной игре на выживание.

Повелитель драконов

Режиссер: Томер Эшед

Невероятная история о дружбе бездомного мальчика Бена с серебряным драконом по имени Лунг. Герои перекочевывают из мира древних легенд и мифов в наше урбанистическое настоящее. Героям предстоит окунуться в приключения, идя по карте корабельной крысы и встречая на своем пути самых волшебных существ. Сила духа, самоотверженность и доброта помогут друзьям преодолеть все трудности и препятствия.

Возвращение гномов

Режиссер: Уте фон Мюнхов-Поль

Кондитерская Тео вот-вот закроется. Всех клиентов переманил его главный конкурент Бруно, построив рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, и не одно, а целых три! Прямо к нему заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хотели бы научиться печь. Недоверчивый Тео сначала пытается прогнать маленьких сорванцов, но где там. Ты их в дверь, а они в окно. Тео ничего не остается, как дать им шанс. Успеет ли Тео научить всему гномов, чтобы с их помощью отстоять кондитерскую?

Киевская неделя критики

Фестиваль «Киевская неделя критики» собирает в программе фильмы с главных европейских кинофестивалей этого года. В качестве кураторов выступают известные украинские кинокритики. В этом году в программе победитель Венецианского кинофестиваля фильм Хлои Чжао с Френсис Макдорманд «Земля кочевников», украинская заявка на «Оскар» «Атлантида» Валентина Васяновича, лучший фильм киносмотра в Лондоне «Еще по одной» Томаса Винтерберга и другие картины. После каждого показа зрителей ждет дискуссия. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Начнется фестиваль с оглашения лауреатов национальной премии «Киноколо».