Наталья Орейро показала, как кормила сына грудью

Известная уругвайская и аргентинская певица, актриса Наталья Орейро в очередной раз порадовала поклонников довольно откровенными фото.

На своей странице в Instagram звезда «Дикого ангела» опубликовала пикантные фото с импровизированной фотосессии в гостиничном номере.

На снимках актриса снята во время интимного процесса, кормление грудью своего сына, который родился 2012 года. Соответственно и фото были сделаны восемь лет назад.

Примечательно, что на фотографиях Орейро позирует полностью оголонею сидя на Пилози и держа малыша на руках.

Как отметила актриса, фото были сделаны в отеле с видом на французскую Ривьеру, куда звезда приехала на Каннский кинофестиваль.

Быстро, еще до того, как закончится мероприятие, убежала, потому что пришло время его кормить. Я поднялась по лестнице с туфлями в руках, вошла в комнату, сняла платье и села с ним … Наш мир остановился в этот момент бесконечной любви. Счастливого дня всем матерям сегодня и каждый день- отметила в фото актриса.

Поклонники высоко оценили снимки звезды даже несмотря на их интимность.