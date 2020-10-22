На Луне обнаружены следы, не принадлежащие астронавтам

На днях космическое агентство NASA сделало причудливые изображения того, что, по словам ученых, «выглядело как следы человека» на поверхности Луны. Однако же эти следы были обнаружены на 16 километров дальше от места, в котором когда-либо проводили исследования астронавты.

На одном из изображений, отправленных с лунного орбитального аппарата, обнаружились следы в 55 километрах от места посадки.

Ученые из NASA, специалисты по изучению Луны Питер Шульц и Уиьям Бирнес сообщили, что находка поразительно похожа на то, что некто в буквальном смысле маршировал по поверхности. При этом не смотря на схожесть с человеческими следами, размер самих следов намного превышает следы человека.

Следы были найдены на 16 километров дальше от места, где путешествовали астронавты, но профессор и геолог Бенджамин Вайс отметил, что они не имеют никакого отношения к воздействию человека:.

«Если следы были нанесены цепью метеоров, они должны быть расположены по прямой линии. Если исключить метеоры, то нам остается только одно — искать похожие структуры в Солнечной системе. На наш взгляд, ключом к разгадке являются слои лавы в Калифорнии, где подобные кратеры покрывают огромную территорию».

«Мы считаем, что эти линейные цепочки дыр являются последствием вулканических процессов на Луне миллиарды лет назад. Судя по всему, раньше на поверхности Луны были крупные скопления лавы».

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Ну, для метеоров слишком прямая линия, да и маленькие какие то, да и лунки не круглые а овальные, и не глубокие, учитывая их скорость.

Вулканы — за миллиарды лет вряд ли что осталось бы на поверхности Луны, даже учитывая, что там нет воздуха, да и мелковато как то для вулканов.

Остаются лунатики, вышедшие прогуляться по Луне, инопланетяне, или наши предшественники из предыдущей цивилизации, построившей пирамиды и другие циклопические сооружения, и погибшие в результате какой то катастрофы — больше в голову что то ничего не приходит.