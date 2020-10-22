Ким Кардашьян — 40 лет: вспоминаем, как она стала главной дивой

Сегодня свой день рождения празднует Ким Кардашьян! Она отмечает юбилей — ей исполняется 40 лет. Одна из самых известных персон в мире, звезда реалити-шоу, обладательница аккаунта, за которым следят 190 миллионов подписчиков, мама четверых детей и успешная бизнесвумен — это все о ней. А еще, конечно, влиятельная персона в fashion-индустрии и настоящий амбассадор винтажной моды. Именно самые яркие выходы Ким в вещах из архивных коллекций мы и предлагаем вспомнить сегодня.

На традиционной семейной вечеринке в декабре 2017 года Ким Кардашьян надела винтажное платье Christian Dior из коллекции прет-а-порте, созданной Джоном Гальяно для сезона осень-зима — 1997/1998. Стоит отметить, что некоторые наряды определенно слегка перешиваются по фигуре Ким, но то, что знаменитость готова ради эффектного образа потерпеть неудобства, она доказывала уже не раз! Все мы помним знаменитое видео, на котором Кардашьян показала, чего ей стоило влезть в латексный костюм от Balmain!

Ким Кардашьян в платье Christian Dior

Традицию носить архивный Dior Ким продолжила, и на аналогичном семейном сборе под Рождество в 2019 году Кардашьян появилась в платье из кутюрной коллекции, созданной Джоном Гальяно для французского бренда в 2000 году.

На этом очарование эпохой Гальяно не ограничивается. Кажется, Ким недвусмысленно намекала, что готова носить наряды дизайнера хоть каждый месяц, ведь в ноябре 2019 года она появилась на публике в платье из осенне-зимней коллекции Christian Dior, показанной в 1997 году, — наряд является ровесником ее младшей сестры Кайли Дженнер!

Присмотрела Ким и еще одну культовую вещь, созданную Гальяно, — юбку с газетным принтом, который использовался в коллекции Dior осень-зима — 2000/2001. Благодаря Кэрри Брэдшоу такой принт уже был увековечен в поп-культуре, ну а Ким лишь укрепила позиции.

Когда в марте 2019 года Ким отправилась в Париж на Неделю моды, то по ее образам вполне можно было изучать историю показов. В своем инстаграме звезда устроила свое «мероприятие», которое вполне можно было бы назвать неделей воспоминаний об Azzedine Alaïa. Кардашьян примерила два наряда (один из них на подиуме представляла Наоми Кэмпбелл) из коллекции осень-зима — 1991/1992.

Ким Кардашьян явно изучила старые коллекции самых разных брендов, но, пожалуй, любимым ее отделом в винтажном магазине был отсек с Versace. В нарядах из культовых коллекций 90-х, созданных еще самим Джанни Версаче, звезда появлялась чаще всего!

Ким Кардашьян в платье Versace из коллекции весна-лето — 1995 и Ясмин Гаури на показе

Ким Кардашьян в платье из коллекции осень-зима — 1996/1997 и Наоми Кэмпбелл на показе

Ким Кардашьян в платье из коллекции осень-зима — 1991/1992 и Карен Мюлдер на показе

Ким Кардашьян и Синди Кроуфорд в аналогичном платье в 1991 году

Ким Кардашьян в платье Versace из коллекции осень-зима — 1997/1998

Ким Кардашьян в платье Versace и Клаудия Шиффер в аналогичном платье в кампании бренда в 1994 году

Ким Кардашьян в платье Versace из коллекции осень-зима — 1997/1998

Ким Кардашьян в платье Versace из коллекции весна-лето — 1996 и Карла Бруни в похожем платье на показе

Ким Кардашьян в платье Versace из коллекции осень-зима — 1998/1999 и Наоми Кэмпбелл на показе

Ким Кардашьян в платье от Versace из коллекции осень-зима — 1992/1993 и Хелена Кристенсен на показе

Ким Кардашьян в юбке от Versace из коллекции весна-лето — 1996 и Шалом Харлоу в такой же юбке в 1996 году

Впрочем, не все винтажные образы Ким были безупречными — иногда Кардашьян приходилось слышать и критику в свой адрес. Так, одним из самых спорных нарядов знаменитости за последнее время стало откровенное платье от Thierry Mugler из коллекции весна-лето — 1998. В нем она появилась на публике в феврале 2019 года.

Ранее в том же месяце Ким выбрала не менее эффектный, пусть и куда более скромный наряд от бренда. В Нью-Йорке она появилась на публике в закрытом облегающем платье со змеиным узором.

Ким Кардашьян в платье от Thierry Mugler из коллекции 1983 года

Ким Кардашьян в платье Thierry Mugler из осенней кутюрной коллекции 1999 года

Некоторые женщины выбирают для свадьбы обычные платья, которые можно надеть не только в загс, но и еще куда-нибудь после торжества. Но это явно не метод Ким! Она, наоборот, даже для дружеской вечеринки выбрала нарядное платье из свадебной коллекции! На день рождения Пи Дидди Кардашьян пришла в платье с открытыми плечами из линейки Vivienne Westwood Bridal 1999 года.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Сегодня Ким уже сама задает тренды, а миллионы девушек пытаются скопировать ее образ, но сама Кардашьян чутко следит за тем, что о трендах говорят и эксперты индустрии. Так, знаменитость одной из первых отреагировала на возвращение моды нулевых и стала носить винтажные платья от Roverto Cavalli. Яркие «звериные» принты на его нарядах — бесспорно, одна из примет времен гламура.

Ким Кардашьян в платье Roberto Cavalli из коллекции осень-зима — 2000/2001

Ким Кардашьян в платье от Roberto Cavalli из коллекции весна-лето — 2000 и Синди Кроуфорд на показе

Ким Кардашьян в платье Roberto Cavalli из коллекции весна-лето — 2003 и Ева Герцигова в похожем платье на показе

Еще одним любимым дизайнером Ким является Жан-Поль Готье. В архивных нарядах одного из самых самобытных современных дизайнеров знаменитость появлялась несколько раз и даже, кажется, приучила к ним и своих сестер: Кортни Кардашьян и Кендалл Дженнер тоже как-то появлялись на публике в винтажных вещах от бренда.

Ким Кардашьян в платье от Jean Paul Gaultier из коллекции осень-зима — 1995/1996

Ким Кардашьян в платье от Jean Paul Gaultier из коллекции 1990 года

Ким Кардашьян в платье Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето — 1997

Провоцировать публику Ким любит и умеет. В сети дива инстаграма часто подвергалась критике по самым разным поводам, но больше всего многих раздражает то, что свое богатство Кардашьян выставляет напоказ. Стоит вспомнить лишь ее видеоэкскурсии по гардеробной! Вместо тысячи слов оправданий Ким в какой-то момент просто появилась на публике в плаще с принтом в виде долларов.