Илон Маск похвалился новым рекордом Tesla

Производитель электрокаров Tesla поставил очередной рекорд. Компания сообщила о росте выручки на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автогигант показал пятый прибыльный квартал подряд.

Выручка составила 8,77 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков (они ожидали 8,3 миллиарда долларов). Компания Илона Маска получила рекордную прибыль (331 миллион долларов) — это на 131 процент больше по сравнению с прошлым годом. Маск похвалился, что с июля по сентябрь был «лучшим кварталом в истории» Tesla.