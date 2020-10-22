Бывшая девушка-боец UFC снялась в бикини

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала фото, где она предстала перед подписчиками в красном бикини. Снимок доступен в Instagram спортсменки.

Публикация быстро стала популярной. За сутки она набрала почти 194 тысячи лайков. Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На данный момент девушка — боец Bare Knuckle FC, где дерутся на голых кулаках. Дебют Ванзант в новой организации отложен.

Ванзант обрела известность не только благодаря выступлениям в октагоне. Спортсменка регулярно публикует откровенные снимки в социальных сетях.