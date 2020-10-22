Брук Шилдс сделала фото в бикини в 50 лет

Брук Шилдс

55-летняя Брук Шилдс дала большое интервью People, в котором рассказала, что идею носить бикини ей подсказали дочери. Актриса призналась, что раньше предпочитала закрытые купальные костюмы, однако все изменилось.

Мои дочери решили, огромные купальники — это смешно. Я посмотрела на себя их глазами и просто приняла себя, свои пышные бедра. Обратила внимание на части тела, на которых я раньше просто не хотела сосредоточиваться. Мне 55, и я уверена, что женщин старше 50 еще нельзя списывать со счетов. Я думаю, что это только начало,

— сказала она.

Теперь звезда все чаще демонстрирует свою подтянутую фигуру в бикини в инстаграме. Знаменитость, которая недавно подписала контракт с агентством IMG Models, рассказала, как ей удается поддерживать стройность.

Раньше я приводила себя в форму, участвуя в бродвейских шоу восемь раз в неделю, но я всегда делала это для шоу или для работы, потому что камера не всегда добра к твоей фигуре,

— добавила Брук.

Оказавшись на самоизоляции со своим мужем-продюсером Крисом Хенчи и дочерьми (17-летней Рован и 14-летней Грир) и не имея доступа к тренажерному залу, Брук начала размещать в соцсети свои домашние тренировки.

Мои тренировки в инстаграме очень комфортны. Они простые и доступные, это отличный способ добавить активности в свою жизнь и получить заряд эндорфинов. Забавно делать жимы руками с двумя бутылками вина. Сейчас не у всех есть абонемент в модные тренажерные залы, но я могу гарантировать, что если вы уделите себе пять минут, это позитивно скажется на вашем теле,

— рассказала актриса.

Я никогда не была худой. Я всегда была спортивной, а это значит, что я не вписывалась в стандартные параметры. Мои дочери говорят, что я фигуристая. Для них пышные формы — другое дело. Я смотрю, как они радуются этому. Я учусь у них,

— сказала она.

Брук Шилдс с детьмиБлагодаря поддержке своих детей и личного тренера звезда научилась любить свою форму и гордиться ею.

Раньше я не почти не рассматривала свое тело в зеркале. Я, можно сказать, не хотела знать, что оно существует. Я занималась танцами, и учитель как-то пошел ко мне и спросил: «Почему ты не смотришь на себя?». А я ответила: «Мне не нужно смотреть на себя. Все остальные и так делают это»,

— подытожила она.