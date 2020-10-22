Армия Армении несет тяжелые потери — начат тотальный призыв в добровольцы

Армяне должны немедленно записаться в добровольцы и встать под командование Армии обороны Нагорного Карабаха, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, каждому «бизнесмену и студенту» следует отправиться в Степанакерт (столица Карабаха), взять в руки оружие и защитить права армян.

Пашинян подчеркнул, что только решительное сопротивление позволит добиться приемлемого дипломатического решения.

«Наше дело заключается в том, чтобы бороться до конца, без остатка ради прав нашего народа, вне зависимости от того, что произойдет. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться за права нашего народа значит, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту родины», — сказал он.

Премьер Армении выразил уверенность, что Азербайджан будет решительно добиваться капитуляции Карабаха.