Американские банки советуют доллар на случай победы Трампа

(Блумберг) — Трейдерам, возможно, стоит задуматься насчет страховки на случай, если опросы общественного мнения вновь окажутся ошибочными.

Глобальные финансовые рынки все увереннее закладывают в цены идею о том, что кандидат от демократов Джо Байден не только одержит победу над президентом Дональдом Трампом на выборах в США в следующем месяце, но и вдобавок получит дружественный Конгресс. Акции США и доходность казначейских облигаций выросли на фоне предположений о том, что администрация Байдена одобрит более масштабные бюджетные стимулы, в то время как доллар упал, а индикаторы вмененной рыночной турбулентности остаются умеренными — отчасти на фоне мер поддержки со стороны центробанка США. Однако хотя опросы общественного мнения по стране в целом и в ключевых колеблющихся штатах указывают на отрыв Байдена, воспоминания о ставших неожиданностью результатах президентских выборов 2016 года являются предостережением для инвесторов.

Рынки волатильности, «возможно, чересчур беспечны», говорит Ладислав Янкович, глобальный стратег по валютным деривативам в JPMorgan Chase & Co. В нынешних условиях, а также учитывая благоприятный ценовой расклад по волатильности,»разумно обзавестись дешевыми предвыборными хеджами», сказал он.

Поиск хеджей

Слово «дешевый» имеет ключевое значение. Хотя возможность победы Трампа существует, наиболее вероятный исход — по крайней мере судя по опросам — это его поражение, и поэтому инвесторы, возможно, не захотят платить слишком много за защиту от риска наступления маловероятного события.

С учетом этого Янкович и его коллеги рекомендуют ставки на рынке опционов, которые должны выиграть от роста доллара. Многие аналитики считают победу Байдена в большей степени негативным фактором для доллара, отчасти из-за ожиданий, что он одобрит более крупный пакет стимулов, и связанные с этим заимствования могут оказать давление на валюту США. Кроме того, такой итог выборов может привести к усилению аппетита к риску и сократить спрос на защитные активы, включая доллар..

По словам JPMorgan, опционные стратегии, основанные на коллах по доллару, в целом показывали более хорошую динамику после неожиданного поражения Хиллари Клинтон в 2016 году, чем другие «конструкции risk-off», предусматривавшие, например, коллы по евро или иене.

На этот раз стратеги банка говорят, что наилучшим вариантом представляется использование опционов для формирования ставки на то, что валюта США вырастет против австралийского доллара, а также что стоит рассмотреть и схожие ставки на снижение офшорного курса юаня. Они рекомендуют финансировать эти позиции с помощью опционной конструкции с парой доллар/рупия, чтобы добиться «близкой к нулю» стоимости сделки. Данная опционная стратегия предусматривает двухмесячный срок, чтобы захватить риски в преддверии выборов и после них.