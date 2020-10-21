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Звезда фильма «Большая перемена» в тяжелом состоянии

Светлана Крючкова

Советскую и российскую актрису театра, кино и озвучания, звезду фильма «Большая перемена» Светлану Крючкову госпитализировали в одну из петербургских клиник. Об этом сообщает «Стархит».

Крючкова была экстренно госпитализирована 20 октября. Причину обращения к врачам актриса называть отказалась, как и свой диагноз.

Ранее у Крючковой диагностировали рак четвертой стадии. Актриса проходила курс лечения в Германии, врачи поздно обнаружили опухоль. Народная артистка РСФСР пережила более десятка операций и две черепно-мозговые травмы.

21 октября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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