Зеленский делает все, чтобы армия не могла сопротивляться войскам России

Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособная. К сожалению, она обеспечена и боеспособная только в мечтах нашего Президента. Зеленский не просто подорвал боевой дух армии, он планомерно делает все, чтобы в случае наступления российских войск у нас не было никакой возможности защищаться.

По моим данным уровень обеспечения нашей армии вооружением находится на 10-15% от потребностей.

К примеру:

ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольных гранатометов) — обеспечение менее 10% (!)

ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) — менее 5% (!!!)

Мина 60 мм — менее 20%

Мины 120 мм — около 30%

Выстрелы для пушек МТ-12 «Рапира» — около 30%

Выстрелы для пушек 2А36 — менее 10%

Выстрелы для пушки-гаубицы Д-20 — около 20%

Ракеты Ольха, Смерч — около 15%

Господин Зеленский почитайте, пожалуйста, статью уголовного кодекса Украины о государственной измене. Ознакомьтесь, вам будет очень полезно.