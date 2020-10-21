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Зеленский делает все, чтобы армия не могла сопротивляться войскам России

Сегодня мы все услышали от Зеленского, что наша армия обеспечена и боеспособная. К сожалению, она обеспечена и боеспособная только в мечтах нашего Президента. Зеленский не просто подорвал боевой дух армии, он планомерно делает все, чтобы в случае наступления российских войск у нас не было никакой возможности защищаться.

По моим данным уровень обеспечения нашей армии вооружением находится на 10-15% от потребностей.

К примеру:

ВОГ 25 ВОГ 25П (гранаты к подствольных гранатометов) — обеспечение менее 10% (!)
ВОГ 17 (гранаты для автоматических гранатометов) — менее 5% (!!!)
Мина 60 мм — менее 20%
Мины 120 мм — около 30%
Выстрелы для пушек МТ-12 «Рапира» — около 30%
Выстрелы для пушек 2А36 — менее 10%
Выстрелы для пушки-гаубицы Д-20 — около 20%
Ракеты Ольха, Смерч — около 15%

Господин Зеленский почитайте, пожалуйста, статью уголовного кодекса Украины о государственной измене. Ознакомьтесь, вам будет очень полезно.

Алексей Гончаренко — народный депутат 11 созыва
21 октября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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