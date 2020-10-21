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Xiaomi выпустит «убийцу» iPhone 12 mini

Xiaomi рассматривает возможность представить альтернативу iPhone 12 mini. Об этом в своем блоге на Weibo заявил топ-менеджер компании Лу Вейбин (Lu Weibing).

Вейбин рассказал, что Xiaomi тоже хочет выпустить компактный аппарат с продвинутыми характеристиками. Он намекнул, что подобный девайс выйдет под брендом Redmi, который принадлежит одноименной дочерней компании Xiaomi. Однако Лу Вейбин заметил, что в этом случае производителю придется пожертвовать емкостью аккумулятора и временем автономной работы смартфона.

Топ-менеджер корпорации не уточнил, когда подобный смартфон может появиться в линейке Redmi. Оригинальная публикация Вейбина собрала более четырех тысяч комментариев. Часть пользователей заметила, что в выпуске компромиссного флагмана нет необходимости, тогда как другая заявила, что с нетерпением будет ждать выхода «убийцы» iPhone.

21 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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