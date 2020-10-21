В сети снова осудили Дэвида Бекхэма за поцелуй в губы с дочкой

Публикация 45-летнего Дэвида Бекхэма в инстаграме в очередной раз вызвала споры среди поклонников. Во вторник экс-футболист показал снимок, на котором он целует свою девятилетнюю дочь Харпер в губы. Они вместе собирали капусту, салат и другие овощи и позировали для фотографии с осенними венками (они наверняка станут прекрасным украшением входной двери их дома в Котсуолдсе), которые сами сделали, и весело проводили время на органической ферме Дейлсфорд в Глостершире. Семейными кадрами поделилась и 46-летняя Виктория Бекхэм. Вот фолловеры и начали спорить, уместно ли это — целовать детей в губы.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер

Обожаю свою семью, но никогда не понимал поцелуев родителей в губы.

Пожалуйста, прекратите целовать детей в губы!

Почему он целует ее в губы? Мне всегда неудобно, когда я вижу поцелуи в губы с младенцами и детьми, но я почти уверена, что сама делала это много раз со своими детьми или маленькими племянниками не задумываясь.

Люди воспринимают поцелуй в губы как интимный акт между любовниками, но в некоторых культурах так поступают с кем угодно,

— такие комментарии можно найти под постом.

Многие поклонники написали слова поддержки.

Спасибо за то, что вы показали, что для отца совершенно нормально и правильно целовать свою дочь в губы в знак любви и истинной привязанности!

Я всегда целовал своих детей в губы, и у меня нет проблем с этим, и у них тоже. Считаю, что это милый и невинный жест.

Я до сих пор целую своих детей в губы, потому что они мои дети, и я их люблю,

— написали фанаты в защиту Дэвида.

Дэвид Бекхэм с дочкой Харпер

Это не первый раз, когда Дэвид показывает пользователям сети фотографии, на которых он целует дочь в губы. В 2017 году спортсмен был вынужден объяснять свой поступок. Он сказал, что «очень привязан к своей семье», поэтому не считает неправильным так проявлять свою любовь. Участвуя в прямой трансляции в Facebook на своей официальной странице во время поездки в Бангкок, он пояснил, что целует в губы всех своих детей, кроме старшего сына Бруклина.

Кроме Бруклина. Бруклину 18, поэтому он может найти это немного странным, но я очень привязан к детям,

— сказал тогда Бекхэм.