В Киеве идут съемки фильма от Netflix о протестах в Беларуси

Netflix готовит документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси. Съемки ленты идут в Киеве уже два месяца.

Стримминговая платформа Netflix в столице Украины снимает документальный фильм о протестах в Беларуси. Известно, что главными героями кинопроекта стали протестующие, Координационный совет и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Об этом своем Telegram-канале сообщил советник Тихановской Франак Вячорка.

«Уже два месяца британская съемочная группа снимает документальный фильм или сериал о восстании в Беларуси, который выйдет на Netflix…», — написал в соцсети Вячорка.

По его словам, съемки проходят не только в Киеве, но и в Вильнюсе и в самом Минске. Члены съемочной группы уже задерживались, подчеркнул советник оппозиционного лидера.

В Беларуси массовые протесты не прекращаются после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа.