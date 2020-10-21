В Чернобыльской зоне обнаружена мутация диких шмелей

В своем исследовании ученые стремились выяснить, как ионизирующая радиация влияет на тех насекомых, которые часто считаются более устойчивыми в сравнении с другими видами.

Эксперты из Шотландии и Германии подвергли пчелиные семьи в лабораторных условиях воздействию различных уровней радиации, обнаруженных в зонах отчуждения около Чернобыля, где в 1986 году взорвался ядерный реактор.

Ученые обнаружили, что воспроизводство колоний снижается на 30–45% при дозах, которые ранее считались слишком низкими для воздействия на насекомых.

«Мы выяснили, что при уровнях радиации, обнаруживаемых в Чернобыле рост колоний был задержан. Они достигли своего пика веса уже через неделю», — объясняет ведущий автор статьи Кэтрин Рейнс.

Авторы заявили, что выбрали шмелей по двум причинам. Во-первых, из-за из-за отсутствия лабораторных исследований пчел, во-вторых из-за их решающей роли в опылении.

«Наши исследования показывают, что насекомые, живущие в наиболее загрязненных районах Чернобыля, могут пострадать от неблагоприятного исхода с последующими последствиями для таких экосистемных услуг, как опыление», — добавила Рейнс.

Авторы исследования заявили, что если их результаты можно будет обобщить, «они предполагают, что насекомые страдают от значительных негативных последствий при тех дозах радиации, которые ранее считались безопасными». Именно поэтому команда экспертов призвала к пересмотру международных стандартов радиологической защиты окружающей среды.