Носимый лицевой гаджет заменит традиционный анализ крови Что посмотреть — 5 новых триллеров, чтобы пощекотать нервы » В Австралии скоро начнется строительство жилого дома-парка В Брисбене (Австралия) разработан проект здания, на котором будет больше деревьев, чем в соседнем городском парке. Это проект Urban Forest – 30-этажный высотный дом с 382 квартирами, на фасаде, крыше и террасах которого будут высажены более 1000 деревьев и 20000 растений.



При строительстве дома будут использованы колонны, которые, по задумке архитекторов, похожи на стволы гигантских деревьев. На первом этаже Urban Forest разместится общественный парк, а на крыше – двухэтажный сад для жильцов. В документации к проекту указано, что для тотального озеленения дома понадобится 259 видов местных растений, а их общее число превысит 20000. Это в пять раз больше, чем в близлежащем парке Масгрейв.



Общий дизайн Urban Forest разработан так, чтобы максимально использовать естественное освещение и вентиляцию, а многочисленные растения добавят дому природной теплоизоляции. Помимо этого, в нем будут установлены солнечные панели и системы сбора дождевой воды. Использованная вода будет направляться в систему полива растений.



Проект Urban Forest разработан девелопером Aria Property Group и в настоящий момент ожидает получения разрешения на строительство.

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