Вандалы повредили десятки произведений искусства в Берлине Звезда фильма «Большая перемена» в тяжелом состоянии » Умер вокалист рок-группы The Outfield Умер вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис. Об этом сообщает Mirror. Льюис скончался 19 октября на 63-м году жизни в своем доме в Лондоне. О причинах смерти музыканта ничего не известно. Тони Льюис родился 21 декабря 1957 года в Лондоне. В 9 лет услышал The Beatles, позднее стал поклонником Дэвида Боуи, Rolling Stones и других глэм-рок-групп 1970-х. После долгой карьеры в The Outfield Льюис начал сольную карьеру, выпустив первый альбом Out of the Darkness весной 2018 года. Поп-рок трио The Outfield было основано в Англии в 1984 году. Музыкальный коллектив пользовался большим успехом в США, но на родине был не очень популярным. Визитной карточкой группы стала песня Your Love из дебютного альбома Play Deep, достигшая шестой строчки в Billboard Hot 100. Альбом трижды становился платиновым, было продано более 3 миллионов его копий.

загрузка...