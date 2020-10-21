Ученые насчитали в западной части Сахары и Сахеля 1,8 миллиарда деревьев

Пустыня Сахара и прилегающий к ней регион Сахель оказались намного зеленее, чем считалось прежде. Проанализировав спутниковые снимки с высоким разрешением, исследователи обнаружили здесь около 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев. Как отмечается в статье для журнала Nature, многие местности, на которых они растут, раньше считались лишенными растительности.

Пустыня Сахара и лежащая к югу от нее засушливая саванна Сахель лишены настоящих лесов. Тем не менее, здесь растут отдельно стоящие деревья, которые играют важную роль в жизни местного населения и поддержании экосистем. К сожалению, из-за несовершенства методик специалисты долгое время имели слабое представление об их количестве, распределении и размерах.

Пересчитать деревья в западной части Сахары и Сахеля взялась команда исследователей во главе с Мартином Брандтом (Martin Brandt) из Копенгагенского университета. Для этого ученые воспользовались снимками со спутников DigitalGlobe с разрешением 0,5 метра. Их прогнали через алгоритм машинного обучения, основанный на сверточной нейросети и обученный выявлять кроны площадью больше трех квадратных метров (так авторы отделили деревья и крупные кустарники от куртин многолетних трав).

В общей сложности исследование охватило территорию площадью около 1,3 миллиона квадратных километров, на которой уровень осадков колебался от ноля миллиметров в год на севере до тысячи миллиметров в год на юге. Авторам удалось выявить здесь присутствие 1,8 миллиарда отдельно стоящих деревьев. Значительная их доля растет в местностях, которые ранее считались лишенными древесной растительности.

Анализ показал, что плотность древесного покрова увеличивается по мере роста уровня осадков с севера на юг. Если в сверхзасушливых условиях Сахары на один гектар приходится 0,7 дерева, то в менее суровой среде их число возрастает до 9,9. Больше всего деревьев растет в южной части исследованной территории: в среднем 47 на гектар. Кроме того, уровень осадков влияет на площадь древесных крон. Там, где дождей мало, они невелики, однако начиная с зоны, где выпадает 150-300 миллиметров осадков в год, кроны становятся заметно крупнее.

Авторы надеются, что полученные данные позволят лучше понять экосистемы Сахары и Сахеля и их реакцию на климатические изменения. Они также помогут планировать экономические и инфраструктурные решения, направленные на борьбу с опустыниванием и повышение качества жизни местного населения.