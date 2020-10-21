Тори Спеллинг рассказала о травле на съемках «Беверли-Хиллз 90210»: «Называли лягушкой и пучеглазой»

47-летняя Тори Спеллинг прославилась благодаря популярному в конце 1990-х молодежному сериалу «Беверли-Хиллз 90210«. Однако, по недавнему признанию звезды, эта невероятная известность в те годы приносила ей больше проблем, чем радости.

В одном из недавних постов в инстаграме Тори рассказала, что в годы съемок сериала уже страдала от интернет-буллинга. По словам Спеллинг, хейтеры регулярно проходились по ее внешности, что на долгие годы породило в ней большое количество комплексов.

Тори Спеллинг

Когда я начала сниматься в «Беверли-Хиллз 90210», мне было всего 16 лет. В тот период я была ужасно неуверенной в себе. Тогда интернет-тролли (да, они уже были в то время!) называли меня лягушкой и пучеглазой. Было очень сложно находиться под таким пристальным вниманием в годы формирования себя как личности. Много лет я умоляла визажистов на съемочной площадке визуально уменьшить мне глаза. Я часто плакала прямо в гримерном кресле, когда этого сделать не удавалось,

— рассказала Спеллинг.

Тори Спеллинг и Шэннен Доэрти в сериале «Беверли-Хиллз 90210»

Тори призналась, что после съемок для обложки журнала Rolling Stone в 1997 году она снова обрела уверенность в себе. Тогда Спеллинг заметила, что именно ее выразительные глаза сделали этот снимок особенным. Помогли актрисе и слова отца, сказанные ей еще в детстве: он всегда повторял дочери, что именно глаза — зеркало души человека, и их не стоит скрывать за солнцезащитными очками.

Многие спрашивают, почему я часто показываю на снимках только одну сторону своего лица, пишут мне обидные вещи из-за этого. Но это мой выбор. Потому что когда-то в 16 лет эта невинная девушка показала миру все свое лицо — и была съедена заживо. Этот выбор относительно моей внешности был сделан за меня безликими и безымянными людьми. Кибертравля существовала уже тогда, а сейчас она стала еще хуже, чем когда-либо, — поделилась Спеллинг.

Тори также обратилась ко всем подписчикам и посоветовала им хорошо подумать перед тем, как оставлять обидные комментарии относительно внешности под снимками в различных аккаунтах. По словам актрисы, боль от этих слов навсегда останется в памяти и значительно отразится на самооценке. При этом звезда добавила, что сейчас ей нравится, как выглядят ее глаза. Актриса убеждена, что именно они делают ее внешность уникальной, поэтому даже старается реже носить солнцезащитные очки.

Тори Спеллинг и Дженни Гарт в сериале «Беверли-Хиллз 90210»