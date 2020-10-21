Страны НАТО потратят на оборону больше триллиона долларов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе представил доклад о военных расходах альянса на будущий год.

Согласно документу, общая сумма оборонных расходов стран НАТО достигнет $1 092,5 млрд. Это значит, что в 2020 году на эти цели выделят почти на $61 млрд больше, чем в 2019-м.

Львиную долю, как и раньше, составляют расходы США — $784,95 млрд. Это больше, чем вдвое, превышает совместный вклад Европы и Канады — $307,53 млрд. С прошлого года последние существенно нарастили оборонные траты по призыву Вашингтона.

Генсек НАТО подчеркнул, что рост финансирования продолжается шестой год подряд и даже на фоне пандемии.

«В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — сказал он.

По словам Столтенберга, альянсу необходимо обновить свою стратегическую концепцию в свете действий России и Китая, а также новых угроз, связанных с терроризмом. Он указал на фундаментальные изменения в области безопасности, произошедшие за последние десять лет.