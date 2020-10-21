США впервые со времен Холодной Войны разместят ядерные ракеты в Европе и видимо надолго, предполагая возможное агрессивное поведение Кремля в Европе.

США намерены разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности, сообщил во вторник глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, этот шаг станет ответом на действия России, которая уже имеет на вооружении аналогичные ракеты.«Китай развернул большое количество ракет, намного больше тысячи ракет средней и меньшей дальности, в Индийско-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», — заявил Экспер.«Так что мы привержены тому, чтобы развернуть такие же силы на обоих театрах военных действий», — добавил он.

Также планируется развивать систему противоракетной обороны, которая бы «действовала в отношении такого рода систем, а также иных систем», цитирует Экспера ТАСС.

Американские ракеты средней дальности могут появиться в Европе впервые с конца 1980х, когда на излете холодной войны Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали договор об их ликвидации.

Заключенный в 1987 году ДРСМД запретил СССР и США испытывать, разрабатывать на вооружение ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

По его условиям Советский союз уничтожил 2,5 тысячи ракет, нацеленных на европейских членов НАТО, США вывезли с европейских баз ракеты «Першинг-2», способные долетать до Москвы в считанные минуты.

В 2018 году США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и вышли из него в одностороннем порядке. Претензии американцев касались ракеты наземного базирования 9M729 (SSC-8 в классификации НАТО), которая, как считают в Вашингтоне, напрямую нарушала договор.

Всего, по американским данным, у России около 100 таких ракет, отмечает научный сотрудник RAND Corporation Люк Гриффит.

Москва выдвинула ответные обвинения, заявив, что пусковые установки систем ПРО в Румынии и Польше могут использоваться не только для противоракет, но и в ударных целях.

В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин направил лидерам основных стран Европы и Азии, а также главам международных организаций, в котором призвал ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.

Но Путину встретил отказ. В ноябре 2019-го на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о решении отклонить идею Москвы объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

В июне 2020-го идею моратория отверг спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Россия «разрушила договор», создав, испытав и разместив на своей территории запрещенную ракету SSC-8 (9М729), тогда как США «на протяжении более 30 лет соблюдали этот договор», заявил Биллингсли «Коммерсанту».

Комментарий:

Вообще-то ничего хорошего, поскольку если раньше мы наблюдали двухполюсное противостояние ядерных государств, то теперь полюса как минимум 4 — Россия, Китай, Индия, США. Это не считая американских союзников, Британию и Францию, а также союзников Китая — Пакистан и Иран, который тоже на грани приобретения ядерного оружия. Ну и КНДР

Договор о нераспространении ядерного оружия скоро станет формальностью ((