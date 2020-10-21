США впервые со времен Холодной Войны разместят ядерные ракеты в Европе

Также планируется развивать систему противоракетной обороны, которая бы «действовала в отношении такого рода систем, а также иных систем», цитирует Экспера ТАСС.
Американские ракеты средней дальности могут появиться в Европе впервые с конца 1980х, когда на излете холодной войны Рональд Рейган и Михаил Горбачев подписали договор об их ликвидации.
Заключенный в 1987 году ДРСМД запретил СССР и США испытывать, разрабатывать на вооружение ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
По его условиям Советский союз уничтожил 2,5 тысячи ракет, нацеленных на европейских членов НАТО, США вывезли с европейских баз ракеты «Першинг-2», способные долетать до Москвы в считанные минуты.
В 2018 году США обвинили Россию в нарушении ДРСМД и вышли из него в одностороннем порядке. Претензии американцев касались ракеты наземного базирования 9M729 (SSC-8 в классификации НАТО), которая, как считают в Вашингтоне, напрямую нарушала договор.
Всего, по американским данным, у России около 100 таких ракет, отмечает научный сотрудник RAND Corporation Люк Гриффит.
Москва выдвинула ответные обвинения, заявив, что пусковые установки систем ПРО в Румынии и Польше могут использоваться не только для противоракет, но и в ударных целях.
В сентябре 2019 года президент РФ Владимир Путин направил лидерам основных стран Европы и Азии, а также главам международных организаций, в котором призвал ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
Но Путину встретил отказ. В ноябре 2019-го на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о решении отклонить идею Москвы объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
В июне 2020-го идею моратория отверг спецпредставитель Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Россия «разрушила договор», создав, испытав и разместив на своей территории запрещенную ракету SSC-8 (9М729), тогда как США «на протяжении более 30 лет соблюдали этот договор», заявил Биллингсли «Коммерсанту».
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