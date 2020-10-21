Селена Гомес рассталась с Найлом Хораном и оказалась в депрессии

И Найл, и Сел решили не идти по пути игнорирования, а прокомментировать слухи, и оба музыканта отрицали все то, что о них писали в СМИ.

«Мы просто друзья, и мы тусуемся в группе общих друзей», – заявил бывший участник One Direction.

В 2019 году, когда слухи продолжали набирать обороты, музыкант снова дал комментарий по этому поводу:

«Есть ли у меня девушка? Нет. Я абсолютно свободен. Очень-очень свободен».

В настоящее время Найл встречается с девушкой по имени Амелия (Amelia Woolley), а Сел, которая гораздо менее явно высказывала свое «Нет» относительно слухов об этом романе, все еще одинока. По словам самой певицы, из-за карантина она «впала в небольшую депрессию», поэтому ей точно было не до отношений. Уж не из-за того ли, что у Найла появилась другая?

При этом Гомес поспешила заверить фанатов, что у нее все в полном порядке: сейчас девушка сосредоточила все свое внимание на запуске своей линейки косметики и на музыкальных проектах.