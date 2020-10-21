Россия собирается снова испытать ракету с ядерным двигателем не смотря на серию радиационных катастроф (фото)

Данные, полученные в сентябре, показали, что на объекте возобновилась активность — возведена новая пусковая площадка, прибыло «значительно число» контейнеров, а здания на пути курса ракеты сносятся.
Два американских чиновника подтвердили CNN, что в Вашингтоне имеется информация о подготовке Россией нового ракетного пуска в рамках программы продвинутых вооружений.
Все предыдущие попытки заставить «Буревестник» летать, по данным американской разведки, закончились неудачно.
Ракета испытывалась четырежды и ни разу не смогла пролететь больше 35 км, а самый короткий полет продолжался 4 секунды, утверждали ранее источники CNBC.
В ходе последней серии испытания радиоактивный снаряд рухнул в Баренцево море, после чего последовала почти 2-летняя пауза в тестовых полетах.
Испытания ядерных технологий в интересах Минобороны, впрочем, не прекращались. В августе 2019 года близ базы Северного флота под Северодвинском произошел взрыв, которые военные связи с работами над мини-реактором.
В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.
Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что ЧП сопровождалось двумя последовательными взрывами, причем второй стал породил облако радиоактивного йода, которое распространилось вплоьт до Скандинавии.
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