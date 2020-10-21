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Рэпер 50 Cent будет продюсером трех фильмов ужасов

Рэпер 50 Cent будет продюсером трех фильмов ужасов

Рэп-исполнитель 50 Cent займется созданием и продюсированием трех новых фильмов ужасов.

По информации, он выступит продюсером картин в тандеме с режиссером Элаем Ротом.

Принадлежащая рэперу компания G-Unit Film & Television заключила контракт с Arts District Entertainment и студией 3BlackDot для реализации проектов.

По словам Рота, их с музыкантом команда станет создавать кино, которое боятся делать другие. Кроме того, 50 Cent займется производством продукции, сопровождающей картины.

«Не могу дождаться момента, когда мы сможет показать миру, то, что у нас получится», – сказал рэпер.

21 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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