Подсчитаны потери Азербайджана и Армении в танках и бронетехнике

С начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армии Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) потеряли 112 танков и 26 боевых машин пехоты (БМП), а военные Азербайджана — 23 танка и 20 БМП. Потери обеих стран сравнил блогер Oryx на своем сайте.

Среди уничтоженных или брошенных Арменией и НКР военной техники и снарядов также указаны 19 боевых бронированных машин, боевая эвакуационная машина, 2 самоходных противотанковых ракетных комплекса, 41 буксируемая артиллерия, 12 самоходных артиллерийских установок, 52 реактивные системы залпового огня, баллистическая ракета, самоходная зенитная установка, 20 зенитных ракетных комплексов, 8 радаров, самолет, 2 беспилотника, 273 грузовика и других транспортных средств, 2 приманки, 40 противотанковых управляемых ракет.

Азербайджан в свою очередь, по подсчетам блогера, потерял 8 самолетов и вертолетов, 17 беспилотников, 13 грузовиков и других транспортных средств, а также инженерное оборудование. Эта техника, как утверждает Oryx, произведена в СССР, России, Белоруссии, Азербайджане, Турции и Израиле.