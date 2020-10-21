PayPal разрешит платить криптовалютой

Международная платежная система PayPal разрешит пользователям проводить операции с криптовалютой.

«Компания вводит возможность покупать, хранить и продавать некоторые криптовалюты — сначала это будут Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin — напрямую через электронный кошелек PayPal. Услуга станет доступной для владельцев аккаунтов PayPal в США в ближайшие недели», — говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

В первой половине 2021 года возможность распоряжаться криптовалютой на базе платежной системы появится и в ряде других стран, отметили в PayPal. Кроме того, примерно в эти же сроки сервис даст клиентам возможность использовать криптовалюту для оплаты покупок в 26 млн организаций по всему миру.

«Раньше широкое использование криптовалют тормозилось ограниченной сферой их применения в качестве инструмента обмена из-за волатильности, стоимости и скорости переводов. Однако перспектива [распространения] высокотехнологичных платформ делает возможным активное внедрение цифровых валют», — поясняет PayPal.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система, при помощи которой можно оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.